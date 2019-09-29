غولن: أردوغان يستغل الشعارات الدينية لشرعنة فساده

2019/09/29 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال الداعية التركي، فتح الله غولن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل الشعارات الدينية من أجل شرعنة الفساد في البلاد، مؤكدا على خطورة أنصار “الإسلام السياسي” على المجتمعات.

وأضاف غولن في مقابلة مع قناة “تي إن” المصرية أن “فرض المعتقدات والتصورات التي يتبناها أنصار الإسلام السياسي على المجتمعات التعددية من شأنه أن يخلق اضطرابات ويحدث نزاعات فيها، وهو ما يجري حالياً في تركيا”.

وتابع غولن: “لقد غلفوا الأمور بالشعارات الإسلامية، واستخدموها بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة ولإضفاء الشرعية على فسادهم وحياتهم المترفة”.

وأشار غولن إلى أن نظام أردوغان وأنصاره “ظهروا على حقيقتهم خلال تحقيقات الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر 2013.



لقد ظهرت الرشوة واللصوصية وظهر فسادهم رغم ادعاءاتهم بأنهم إسلاميون”.

وأوضح عولن أنه منذ وصول أردوغان إلى الحكم اتخذ من “الخدمة”، وهي مؤسسات تعليمية وخدمية يديرها غولن، هدفا وبدأ في تقويض مؤسساتها التربوية والتعليمية، فأغلق معاهد التحضير الجامعي والمدارس والجامعات الخاصة.

وأضاف: “لقد قوض تلك المؤسسات لا لشيء إلا لأنها لم تخضع لأجندته الداخلية والخارجية.



نعم، لقد اعترف بذلك، اعترف بأنه غيّر 3 وزراء من أجل إغلاق هذه المؤسسات”.

وأكد غولن أن أردوغان لم يكتف باستهداف مؤسسات “الخدمة”، بل كان هدفه “السيطرة على القوات المسلحة وإعادة هيكلتها لصالحه”.

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