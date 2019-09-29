اهالي البقاع يعتصمون ضد فساد المسؤولين

2019/09/29 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة نظم في ​البقاع​ عددا من اهالي ​بريتال​ والقرى المجاورة اعتصاماً على الطريق الدولية عند مفرق البلدة احتجاجاً على ​الفساد​ في ​الدولة​ وضد غلاء المعيشة و​الوضع الاقتصادي​ المتدهور.

وخلال الاعتصام رفعت لافتات مناهضة لسياسة الدولة الاقتصادية ودعوات لرحيل الفاسدين بالسلطة، كما ألقيت كلمات من المشاركين طالبت باسترجاع ​المال​ العام ومحاسبة السارقين ووقف الهدر العام وتامين فرص عمل للشباب.

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