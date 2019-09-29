الصين: شركاتنا تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية

2019/09/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان يوم الأحد إن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية.

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