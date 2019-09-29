عماد علي - ما اجبر اردوغان على التراجع عن تهديداته

2019/09/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي صرح مستشار الرئاسة التركية ياسين اقطاي بانه من الممكن الحوار المباشر مع قوات سوريا الديمقراطية بعد ان نعتها رئيسها مرارا بانها منظمة ارهابية و ما الى ذلك من من النقد و السب و الشتم على انها تابعة للحزب العمال الكرودستاني من قبل، وها دليل على مدى تراجع او تنازل تركيا او بالاحرى الجو السياسي و التعامل الامريكي في نيويورك هو ما فرض علي اردوغان من التراجع بعدما شاهد و ما لقيه مما لم يكن يتوقعه و اب......

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