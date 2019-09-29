2019/09/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق ذي قار

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قدم عدد من أهالي منطقة المنصور، غربي بغداد، الاحد (29 أيلول 2019)، شكاوىً ضد عجلات تابعة للبلدية، وتحمل رقماً حكومياً، قالوا إنها "تبتزهم".

وذكر عدد من الأهالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "عجلات تابعة للبلدية، تقوم ب

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأحد، 29 أيلول، هو آخر موعد لتقديم خريجي الدراسة الإعدادية للقبول في الجامعات العراقية، فيما دعتهم إلى الإسراع في اتمام عملية التقديم.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إ

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد (29 أيلول 2019)، بتمديد الدوام في دائرة أحوال مينة الصدر إلى الساعة العاشرة ليلاً.





وقال الياسري، في تغريدة عبر منصة تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "وجهنا بتمديد الدوام في دائرة احوال

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