طهران: ممثليات دول في كردستان العراق تدعم الارهابيين

2019/09/29 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةاعلن قائد سلاح البر للحرس الثوري العميد محمد باكبور بان هنالك سفارات دول من خارج المنطقة في اقليم كردستان العراق تقدم الدعم للارهابيين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال العميد باكبور في حوار خاص اجرته معه وكالة انباء “فارس” ،ان دولا مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية من خارج المنطقة تقوم على الدوام تحت غطاء السفارة والقنصلية بتحركات وتقديم الدعم الاستخباري والمالي والتسليحي لعناصر الزمر الارهابية المغرر بها وممارسة الضغط عليهم للقيام بعمليات تخريبية ومناهضة للامن ضد الجمهورية الاسلامية ومواطنيها.

واشار العميد باكبور الى الهجوم الصاعق والمباغت الذي شنه الحرس الثوري على مكان الاجتماع السنوي للحزب الديمقراطي الكردستاني المنحل في كويسنجق باقليم شمال العراق والذي ادى الى مصرع واصابة اكثر من 100 من المسؤولين والعناصر الرئيسية للشورى المركزية وعناصر الحزب، مما يعد مثالا بارزا للسيطرة الاستخبارية وقدرات القوة البرية للحرس الثوري ومواجهة الزمر الارهابية المناهضة للثورة.

واضاف، انه وبعد حادثة اغتيال الشهيد حاصل احمدي (احد قادة الحرس الثوري في محافظة كردستان غرب ايران) تم تدمير غالبية مقرات وقواعد الزمر المناهضة للثورة في الجانب الاخر من الحدود شمال غرب البلاد من قبل وحدات القوة البرية للحرس الثوري.

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