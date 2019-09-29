English | كوردى

الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الانبار


الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الانبار
2019/09/29 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للاعتدة والمتفجرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا