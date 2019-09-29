بالوثائق.. الزراعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في ثلاث محافظات

2019/09/29 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن مباشرتها بتوزيع روتب موظفيها في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "باشرت بصرف المستحقات المالية المدخرة لموظفي مديريات الزراعة في نينوى وصلاح الدين والانبار".

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