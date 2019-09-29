مجلس ذ قار: ندعم جميع مشاريع تشغيل الشباب في القطاعين العام والخاص

2019/09/29 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأحد، دعم مجلس المحافظة لجميع البرامج والمشاريع التي تسعى اللجان البرلمانية إلى تتبنيها، بمشاركة الجهات المعنية في المحافظة من القطاعين العام والخاص لتشغيل شريحة الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل.

وقال الخاقاني خلال اجتماع موسع عقد في جامعة ذي قار بحضور عدد من أعضاء البرلمان في لجنتي التربية والمالية النيابية، بحسب بيان لمكتبه تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس المحافظة مستعد لتسهيل جميع الإجراءات من الموافقات الرسمية وتعاون الدوائر ذات العلاقة من أجل ضمان التطبيق الفعلي لهذا المشروع على أرض الواقع للتخفيف من أزمة البطالة التي تعاني منها شريحة الشباب من الخريجين".

وأشار إلى أن "محافظة ذي قار التي تعتبر رابع محافظة سكانيًا وثالث محافظة بمستوى خط الفقر بحاجة للمزيد من البرامج الداعمة لشريحة الشباب التي تشكل ما يقارب 65 بالمئة من السكان المحليين في ظل تصاعد أعداد الخريجين سنوياً وعدم توفر فرص العمل والتي عبرت عنها التظاهرات الأخيرة في هذا الجانب".

وأوضح الخاقاني إن "اجتماع اليوم، كان مهماً وضروريًا للتعرف على جميع تفاصيل مشروع اللجان البرلمانية والخاص بتشغيل شريحة الشباب وتأمين فرص العمل والحياة الكريمة لهم في ظل حرص واستعداد الجميع للتعاون في هذا الشأن".

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