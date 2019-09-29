كشف الطرق الجديدة التي سيتم افتتاحها في زيارة الأربعين

2019/09/29 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية عن حجم المساحات والخدمات التي سيوفرها مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام خلال زيارة الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة.

ونقل بيان للعتبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي قوله، ان "الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية تبذل جهود مكثفة ومتواصلة لفتح وتوسيع الطرق الرئيسية المؤدية الى الصحن الحسيني الشريف".وأضاف "سيتم فتح الطريق المؤدي من باب القبلة الى باب الرأس مرورا بباب الزينبية بطول {135 مترا} وبعرض {12مترا} لتسهيل الحركة القادمة من الجهة الجنوبية الى الغربية وبالعكس".وتابع مهدي، ان "الشارع الثاني الذي سيتم افتتاحه هو شارع الشهداء بعرض 12 متراً وبطول 135 بالاضافة الى توسعة شارع باب القبلة من 13 متراً الى 25 متراً".ولفت الى ان "خدمات المشروع لا تقتصر فقط على الطرق بل سيتم توفير مركز للمفقودين بمساحة 350 متراً مربعاً بالاضافة الى مراكز خاصة لتأمين الحقائب".واشار الى ان " الاعمال مستمرة في صحن العقيلة ، مبينا ان نسبة انجاز اعمال الهيكل الكونكريتي بلغت 80% والمؤمل ان تصل الى 100% في النصف الاول من السنة القادمة".يذكر ان العتبة الحسينية تبنت تنفيذ مشروع صحن العقيلة الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحسيني الشريف وبمساحة {52 الف متر مربع}.انتهى

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