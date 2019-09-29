مسيرات تطالب باسقاط النظام في لبنان..(شاهد)

2019/09/29 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بيروتحمل المئات في لبنان من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح في وسط بيروت، شعارات تطالب باسقاط النظام بسبب الفساد المستشري بالدولة .

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