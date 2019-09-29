2019/09/29 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، بوفاة تسعة موقوفين خلال جلسات التحقيق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مجلس محافظة صلاح الدين، وخلال جلسته اليوم الاحد، قرر تشكيل لجنة لمعرفة أسباب وفاة تسعة متهمين خلال جلسات التحقيق".

ولم يشر المصدر الى مكان وفاة الموقوفين التسعة، أو اي معلومات اضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 9 موقوفين خلال التحقيق ومجلس صلاح الدين يتخذ قراراً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 9 موقوفين خلال التحقيق ومجلس صلاح الدين يتخذ قراراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).