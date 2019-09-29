2019/09/29 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي شيوعيتان :ووطنيتان متضادتان/4 عبدالاميرالركابي لايمكن التحدث عن عراق وعن تكوين العراق وارض مابين النهرين اطلاقا، من دون اعتماد والارتكاز الى اربع قواعد ومنطلقات في النظر، هي:1 ـ ان العراق كيان وموضع ازدواج مجتمعي.2 ـ العراق كيان ازدواج امبراطوري.3ـ هو كيان ونمط مجتمعية خاضع من حيث الصيرورة التاريخية لقانون الدورا......

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