شه مال عادل سليم - اطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع مدينته اربيل

2019/09/29 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم عادل سليم يعود مجددا لمدينته بعد 41 عام من الغياب : ـ قدمت طلباً رسمياً قبل اربع سنوات إلى محافظ اربيل للموافقة على إطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على احد شوارع مدينة اربيل , وها اخيرا بعد انتظار دام اكثر من اربع سنوات وافق مجلس محافظة اربيل على طلبي واطلق بالتعاون مع بلدية اربيل اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع (مسقط راسه بالقرب من محطة الوقود الواقعة في محلة شورش ) تخليدا لذكرى هذا ......

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