2019/09/29 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #شه_مال_عادل_سليم عادل سليم يعود مجددا لمدينته بعد 41 عام من الغياب : ـ قدمت طلباً رسمياً قبل اربع سنوات إلى محافظ اربيل للموافقة على إطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على احد شوارع مدينة اربيل , وها اخيرا بعد انتظار دام اكثر من اربع سنوات وافق مجلس محافظة اربيل على طلبي واطلق بالتعاون مع بلدية اربيل اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع (مسقط راسه بالقرب من محطة الوقود الواقعة في محلة شورش ) تخليدا لذكرى هذا ......
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شه مال عادل سليم - اطلاق اسم الشهيد ( عادل سليم ) على أحد شوارع مدينته اربيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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