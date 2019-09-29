2019/09/29 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس أمام القانونفرانز كافكاترجمة إبراهيم قيس جركسأمام القانون يجلس حارس البوّابة.يأتي إلى هذا الحارس رجلٌ من الريف يطلب منه الدخول على القانون.لكنّ حارس البوّابة يقول إنه لايستطيع منحه حقّ الدخول في الوقت الحالي.يفكّر الرجل في الأمر، ثم يسأله عمّا إذا كان سيسمح له بالدخول في وقتٍ لاحق.((هذا ممكن)) يقول حارس البوّابة، ((ولكن ليس في الوقت الحالي)).بوّابة القانون مفتوحة أمامه، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - أمام القانون: فرانز كافكا [قصة قصيرة]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم جركس - أمام القانون: فرانز كافكا [قصة قصيرة]) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).