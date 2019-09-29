2019/09/29 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة الداخلية، الاحد (29 أيلول 2019)، اعترافات عصابة يقوم أفرادها بإلقاء أنفسهم أمام السيارا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. اعترافات عصابة يلقي أفرادها بأنفسهم أمام السيارات ويساومون أصحابها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. اعترافات عصابة يلقي أفرادها بأنفسهم أمام السيارات ويساومون أصحابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).