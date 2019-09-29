2019/09/29 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، إن وضع بابل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي كان أمرا مستحقا وتأخر كثيرا، مبينا ان هذه اللائحة توجت بوضع بابل على رأسها.ونقلت سبوتنك عن الحمداني قوله إن “بابل هي واحدة من أعرق المدن في العالم القديم وتعتبر مصدر إشعاع للبشرية جميعا ومنها انطلقت قصة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تتحدث عن تاخر ضم بابل للتراث العالمي وتكشف عن مشروع “متحف العراق” المركز الخبري الوطني.

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