المنافذ الحدودية تضبط 4 عجلات تسببت بهدر للمال العام في منفذ زرباطية

2019/09/29 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط اربع عجلات محملة بمواد مختلفة تسببت بهدر للمال العام في منفذ زرباطية بمحافظة واسط.

الهيئة اوضحت في بيان ان عملية الضبط تمت خارج الحرم الجمركي بعد عملية بحث وتحري، مبينة أن العجلة الأولى محملة بمعمل لصناعة الكارتون مع ملحقاته، وان المعمل مستعمل على خلاف لما ذكر بأنه معمل جديد، فيما تحتوي العجلة الثانية على مواد بلاستيكية بوزن سبعة آلاف وخمسمئة وعشرين كيلو غرام لم يتم ذكرها في التصريحات الجمركية.

واشار البيان الى ان العجلتين الثالثة والرابعة محملة بالمفروشات والسجاد والموكيت بكميات اكثر من المذكور في التصريحات مما سبب هدرا بالمال العام.

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