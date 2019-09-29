احباط محاولة تهريب اكثر من 200 الف دولار في مطار بغداد

2019/09/29 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية في مطار بغداد الدولي عن أحباط محاولة تهريب أكثر 200 الف دولار من خلال اخفائها بحوزة مسافر عراقي كان قادماً من دبي على متن الخطوط الجوية العراقية.

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