2019/09/29 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار قرر مجلس محافظة الأنبار، في وثيقة حصلت عليها “كلكامش برس” منع الأنشطة والزيارات الإعلامية لدوائر المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تمنع الانشطة الاعلامية بدوائرها الحكومية ..(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تمنع الانشطة الاعلامية بدوائرها الحكومية ..(وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).