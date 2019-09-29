الشيخ جمال الضاري ينعى الفنان سامي عبد الحميد

2019/09/29 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، في تغريدة له على موقعه بتويتر، الممثل والكاتب والمخرج المسرحي الكبير سامي عبدالحميد.

وجاء في تغريدة الضاري، ان العراق فقد نجما كبيرا كان له دورا بارزا في اثراء عالم السينما والمسرح، مضيفا، غادرتنا روحه الجميلة، إلا ان أعماله ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال.

يذكر ان الفنان سامي عبد الحميد توفي في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع مرير مع المرض، انا لله وانا اليه راجعون.

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