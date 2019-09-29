2019/09/29 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول"، سعد بن شريده الكعبي، في طوكيو، عدداً من المباحثات مع كبرى شركات الطاقة اليابانية؛ وذلك قبيل ختام زيارة عمل لليابان، شارك خلالها في مؤ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة القطري يجري في طوكيو مباحثات مع ممثلي كبرى شركات الطاقة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة القطري يجري في طوكيو مباحثات مع ممثلي كبرى شركات الطاقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).