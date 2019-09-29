2019/09/29 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنشر وكالة "الغد برس"، اعترافات احدى العصابات المتخصصة بالنصب والاحتيال في بغداد.

وكانت قوة امنية مكتب الخضراء التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد، قد القت القبض على العصابة في وقت سابق، حيث يقوم أفرادها بإلقاء أنفسهم امام العجلات للنصب والاحتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... اعترافات عصابة نصب واحتيال يلقي أفرادها أنفسهم أمام عجلات المواطنين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... اعترافات عصابة نصب واحتيال يلقي أفرادها أنفسهم أمام عجلات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).