المنافذ: إحباط محاولة تهريب اكثر من (200) الف دولار في مطار بغداد

2019/09/29 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ، اليوم الاحد، عن إحباط محاولة تهريب اكثر من (200) الف دولار في مطار بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 200 ألف دولار امريكي، من خلال اخفائها بحوزة مسافر عراقي كان قادماً من دبي على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأضافت أن "ذلك وبالتنسيق المشترك مع مركز كمرك المطار وشعبة البحث والتحري ومنتسبي المنفذ"، مبينة أنه "تم تنظيم نموذج تصريح من قبل الكمرك المدني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهِ".

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