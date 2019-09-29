برلمان كوردستان يصادق على تعديل النظام الداخلي

2019/09/29 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صادق برلمان كوردستان، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد، باغلبية الاصوات على تعديل نظامه الداخلي.

وعقد برلمان كوردستان جلسته الاعيتادية برئاسة ريواز فائق، رئيس برلمان كوردستان للتصويت على تعديل النظام الداخلي.

وبعد مناقشة مستفيضة وتعديل بعض فقرات مشروع قانون التعديل، صوت 91 عضواً في برلمان كوردستان على التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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