الرئيس صالح يعزي بوفاة الفنان سامي عبد الحميد

2019/09/29 | 15:12

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بغداد اليوم - بغداد

عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، 29 أيلول، 2019، الوسط الفني والثقافي بوفاة الفنان الرائد سا...





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