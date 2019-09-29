2019/09/29 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تطهير الجيش والاجهزة الامنية من “العملاء والوكلاء”.وقال الشابندر على حسابه في تويتر “لا نؤلِّه احدا و لا نُشَيْطن آخَر”، مشيرا الى ان “الفريق الساعدي حالة وليس شخصٌ له ما له و عليه ما عليه من خلال موضوعه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص في تعليقه على قضية الساعدي..الشابندر لعبد المهدي: طهِّر جيشك من العملاء المركز الخبري الوطني.

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