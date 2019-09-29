وزير خارجية البحرين: نطالب بردع “حزب الله” ووقف سياسات إيران الهدامة في المنطقة

2019/09/29 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، بردع حزب الله اللبناني، وتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة لإيران في المنطقة.

وقال آل خليفة في تغريدة له على تويتر عقب كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فال إنه لا يمكن التغافل عن الدور الخطير لحزب الله في نشر الإرهاب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، وان تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وحمل آل خليفة إيران مسؤولية استهداف المنشآت النفطية في السعودية، اضافة الى الاستهداف المتكرر لناقلات النفط ، مبينا أن الارهاب الايراني مستمر في المنطقة منذ خمسة وثلاثين عاما.

وأشاد آل خليفة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة في مجابهة إيران، مؤكدا دعم بلاده لتجفيف منابع الارهاب ووقف السياسات الايرانية.

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