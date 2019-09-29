الجيش الإيراني: تخصيص وحدات لضمان الأمن في المناطق الحدودية الغربية خلال الزيارة الاربعينية

2019/09/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد الجيش الايراني عبد الرحيم موسوي, عن تخصيص وحدات من الجيش لتقديم الخدمات وضمان أمن زوار الاربعينية.

وقال موسوي، في تصريح لوكالة فارس، إن ما يرتبط بالجيش هو ضمان الامن في المناطق الحدودية الغربية, مشيرا الى انه سيتم تعزيز القوات الايرانية في تلك المناطق وتخصيص جانب منها لتقديم الخدمات للزائرين من أجل ارساء الاستقرار والامن في المناسبات الخاصة كمراسم الزيارة الاربعينية.

واعتبر موسوي، ان إرساء الامن في الجانب الآخر من المناطق الحدودية من مسؤولية العراق وقد تعهدت القوات العراقية بإرساء أمن زوار الاربعينية، مبينا ان إيران جاهزة للمساعدة في حال اقتضت الحاجة.

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