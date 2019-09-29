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وزير الداخلية الإيراني: مستعدون لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة الأربعينية


وزير الداخلية الإيراني: مستعدون لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة الأربعينية
2019/09/29 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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