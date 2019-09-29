نائب: عدم الغاء قرار احالة الساعدي لامرة الدفاع سينعكس على المقاتلين

2019/09/29 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قالت عضو مجلس النواب، عُلا الناشي، اليوم الأحد، إن رفض رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، العدول عن قراره بتجميد قائد قوات مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، سينعكس سلباً على المقاتلين والشعب.

وذكرت الناشي، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “القرار وماتعبه بحق قوات مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، من اصرار من قبل رئاسة الوزراء يبعث رسالة مغلوطة عن ادارة الدولة عموما والمؤسسة العسكرية خصوصا”، مبينة أنه “سينعكس سلباً على المقاتلين والشعب”.

وأضافت الناشي، أن “تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، الا ان العكس ذلك تماما حصل مع ابرز قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد أكد اليوم الاحد، أن قرار إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، لارجعة عنه.

وقال عبد المهدي، في تصريحات صحفية، عن قرار إحالة الساعدي للإمرة بوزارة الدفاع، إن “المؤسسة العسكرية لا تدار لاهواء شخصية، سواء كانت اهواء القائد العام او اي شخصية اخرى”، مؤكداً أن “قرار إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، لارجعة عنه.

وأضاف، أن “الضابط لا يختار موقعه، وانما يؤمر وينفذ”، مشيراً إلى أن “ارتياد بعض الضباط للسفارات امر غير مقبول”.

ويعد الساعدي من القادة البارزين الذين شاركوا في عمليات التحرير الاخيرة لعدد من محافظات العراق، وتسنم عدة مناصب قيادية في القوات الخاصة العراقية وجهاز مكافحة الارهاب كان اخرها منصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب.

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