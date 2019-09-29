 المالكي يبحث مع مسؤول ايراني سبل “التهدئة”في المنطقة

2019/09/29 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية حسين جابري انصاري بحضور سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق السيد ايرج مسجدي التطورات الامنية والسياسية في المنطقة .

واكد المالكي بحسب بيان لمكتبه ان ” المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها ، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد “.

ودعا الى “ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط “.

فيما اشاد انصاري بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة ، مؤكدا عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى .

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