أتلتيكو مدريد يرفض اقتراح إقامة السوبر الإسباني في السعودية لهذا السبب

2019/09/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يرفض نادي أتلتيكو مدريد اقتراح من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقامة بطولة السوبر بنظامها الجديدة في السعودية.

ويأتي الرفض ليتضامن مع رابطة الأندية الإسبانية {لا ليجا} والتي ترفض نفس المقترح، بسبب عمليات القرصنة على إشارة البث والمملوكة لشبكة "بي إن سبورت" القطرية في الشرق الأوسط.



{طالع التفاصيل}.وعلق كليمنتي فيلافيردي مدير أتلتيكو مدريد على الأمر موضحا أسباب الرفض في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية، وقال: "نعلم جميعًا المشاكل المتعلقة بالسعودية والخاصة بحقوق البث خلال الفترة الأخيرة، بعد عمليات القرصنة التي يقومون بها".وتابع: "لا اعتقد أنهم قادرين على تنظيم مثل هذه المسابقات الكبرى، سننتظر حتى نرى أين ستقام تلك البطولة، لكن في رأيي سيتأثر أشخاص كثيرون بإقامة مثل هذا الحدث هناك".وأضاف: "نفضل أن نخوض تلك المسابقة في المكان الذي يخبروننا به حيث توجد كل الضمانات للحقوق التي لا يمكن أن تأتي بنتائج عكسية تؤثر على تسويقها".الجدير بالذكر أن هناك موقف واضح من قبل الدوريات الأوروبية الكبرى تجاه السعودية بسبب شبكة قنوات "بي أوت كيو" التي تقرصن على حقوق بث المسابقات من "بي إن سبورت".



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