السيد عمار الحكيم يشدد على منح أهالي سنجار تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم

2019/09/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع وفد من المكون الايزيدي من اهالي سنجار ضم عددا من شيوخ ووجهاء ورجال الدين من المكون مستجدات الواقع الاجتماعي في مرحلة ما بعد داعش.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السيد عمار الحكيم شدد خلال اللقاء "على وطنية أهالي قضاء سنجار و ضرورة ابعادهم عن التجاذبات والمعادلات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، ومنحهم تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم كإضافة نوعية للمجتمع العراقي".كما دعا "الى تجاوز مرحلة الماضي والتركيز على ما يحقق التنمية واعمار المدن واعادة النازحين" مؤكداً "على أهمية ان تأخذ الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية دورها في ذلك".انتهى

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