الحكيم يؤكد على منح الايزيديين تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم

2019/09/29 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمكار الحكيم، الاحد، على ابعاد المكون الايزيدي عن التجاذبات والمعادلات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، ومنحهم تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني التقى بمكتبه في بغداد، اليوم، مع وفد من المكون الايزيدي من اهالي سنجار ضم عدد من شيوخ ووجهاء ورجال الدين في المكون مستجدات الواقع الاجتماعي في مرحلة ما بعد داعش".

وشدد الحكيم، بحسب البيان، "على خلال وطنية أهالي قضاء سنجار وضرورة ابعادهم عن التجاذبات والمعادلات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، ومنحهم تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم كإضافة نوعية للمجتمع العراقيين".ودعا الحكيم، لـ تجاوز مرحلة الماضي والتركيز على ما يحقق التنمية واعمار المدن واعادة النازحين"، مؤكدا على "اهمية ان تأخذ الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية دورها في ذلك".





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