المالكي يدعو الى تعاون العراق وإيران لإعادة استقرار الشرق الأوسط

2019/09/29 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، الى تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الشرق الأوسط ، فيما أكد مسؤول ايراني رفيع عدم رغبة بلاده أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى.





وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "استقبل، بمكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية حسين جابري انصاري بحضور السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".





واكد المالكي، ان "المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد".



ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط".



من جانبه اشاد انصاري "بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة"، مؤكدا "عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى".





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