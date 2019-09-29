الحكيم يدعو الى تعويض اهالي سنجار وإبعادهم عن التجاذبات السياسية

2019/09/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد، على ضرورة إبعاد اهالي سنجار عن التجاذبات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.

وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "استقبل في مكتبه ببغداد وفدا من المكون الايزيدي من اهالي سنجار ضم عدد من شيوخ ووجهاء ورجال الدين في المكون".

واضاف "بحث مع الوقد مستجدات الواقع الاجتماعي في مرحلة ما بعد داعش، فيما شدد خلال استقباله لهم على وطنية أهالي قضاء سنجار وضرورة ابعادهم عن التجاذبات والمعادلات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، ومنحهم تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم كإضافة نوعية للمجتمع العراقي".

ودعا الحكيم الى "تجاوز مرحلة الماضي والتركيز على ما يحقق التنمية واعمار المدن واعادة النازحين"، مؤكدا على "اهمية ان تأخذ الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية دورها في ذلك".

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