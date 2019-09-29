2019/09/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالكي يشدد على تعاون العراق وايران مع دول الجوار لإعادة الاستقر

اخبار مباشرة

المالكي يشدد على تعاون العراق وايران مع دول الجوار لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يشدد على تعاون العراق وايران مع دول الجوار لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يشدد على تعاون العراق وايران مع دول الجوار لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).