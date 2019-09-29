2019/09/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم الأحد، ان الحكومة والوزارات المعنية لم تف بوعودها اتجاه النازحين، مبينا ان المنحة المخصصة للنازحين لم تصرف لكثير منهم.وقال الشمري في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “معالجة مخيمات النازحين ليست بالطريقة الصحية وحتى اعادة النازحين الى ديارهم غير صحيحة لعدم وجود […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يذكّر بملف النازحين وبأمور “يندى لها الجبين” في 3 مخيمات المركز الخبري الوطني.

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