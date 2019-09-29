’’‎شباب نينوى’’ يصدرون بياناً بعد منعهم من افتتاح نصب عبد الوهاب الساعدي

2019/09/29 | 15:43

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بغداد اليوم- نينوى

أصدر عدد من ’’شباب نينوى’’ الأحد (29 أيلول 2019)، بياناً كشفوا فيه عن ما حصل خلال تجمعهم لافتتاح نصب خاص بقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، تعبيراً عن شكرهم له ولدوره في تحرير الموصل.

وقال شباب نينوى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "للأسف بعد ان تم تجهيز وتحشيد الناس وبعد تنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، تفاجئنا بوصول برقية عاجلة من العمليات المشتركة المحترمة بمنع ازاحة الستار عن تمثال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعملية التحرير ".

وأضاف البيان :"في الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الامنية الموقرة كنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية التي تمثل العراق وحده بدون اي تمييز بطريقة اكثر كياسة واحترام لإرادة الناس في نينوى".

واردف :"لذا تم الغاء عملية رفع الستار وسنكتفي بأجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق عبدالوهاب الساعدي وقضيته ".

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، ‏الأحد (29‏ أيلول 2019)، تصريحات وزير الخارجية البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره إيران تهدد استقرار العراق من خلال ’’المليشيات’&r

بغداد اليوم - بغداد

عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، 29 أيلول، 2019، الوسط الفني والثقافي بوفاة الفنان الرائد سامي عبدالحميد.

وقال صالح في نص التعزية: "تلقينا بأسف وحزن بالغين نبأ وفاة الفنان سامي عبد الحميد أحد رموز الحركة الفنية وال

بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة الداخلية، الاحد (29 أيلول 2019)، اعترافات عصابة يقوم أفرادها بإلقاء أنفسهم أمام السيارات، لمساومة أصحابها فيما بعد، بدعوى تعرضهم لحادث مروري.

وذكرت وزارة الداخلية، أنها "ألقت القبض على العصابة من قبل مكتب الخض

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