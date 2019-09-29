وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/27

2019/09/29 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/27(ثلاثُ مقطوعاتٍ)..[1](ابنُ الشّمْسِ)..أنَا بْنُ الشّمْسِأنَا بْنُ الْأرضِ وَالمِسْحاةِ والْمِنْجلفَهَلْ أرْحَلوَهَلْ أقبلأنْ أُنزَعَ مِنْ دَمي، وَهَلْ أقْبَلأنْ أسْتَبْدِلَ الأسْمَاءَ بِالأسْمَاءوأنْ تبكي عَلَيَّ عُيونُ أهليناوَيَبْقى كُلُّ طِفْلٍ مِنْ صشغَار الْحَييَرْقَبُ وَجْهِيَ المَخْطوفَ في السّوقِمَت......

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