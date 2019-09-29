2019/09/29 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي رغم كل محاولات الإفقار والتهميش والإهانات التي تعرض لها المواطن المصري من القوى السياسية كافة سواءً المعارضة أو الحاكمة على مدار السنوات العشرة الأخيرة، فقد برهنت الأحداث التي شهدتها مصر في الأسبوع الأخير أن المواطن لا يزال صاحب الكلمة الفصل فيما يجري في البلاد.قد يبدو هذا الرأي للبعض شعارًا طنانًا أو محاولة لإحياء خطاب "الوعي الجماهيري" و"الحراك الشعبي" وغير ذلك من المفردات التي ربما تصلح لخ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين محمود التلاوي - ألا يزال المواطن المصري الرقمَ الصعبَ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسين محمود التلاوي - ألا يزال المواطن المصري الرقمَ الصعبَ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).