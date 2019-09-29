ظريف: إن بدأت واشنطن حربا فلن تكون قادرة على انهائها

2019/09/29 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن واشنطن لن تكون قادرة على إنهاء أي حرب تشعلها، فيما اشار الى أنها هي التي بدأت الحرب السيبرانية الراهنة مع بلاده.

وأكد ظريف في تصريح أن الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب بالهجوم على منشآت إيران النووية بصورة خطيرة وغير مسؤولة، وكان بإمكانها أن تقضى على أرواح الملايين، مشيرا الى الفيروسات تم تصميمها من قبل اميركا واسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، إلا انها لن تسطيع انهاء هذه الحرب متى تشاء.

واضاف ظريف أن إيران لا يعنيها أمر الانتخابات الرئاسية الاميركية، وليس لديها أولوية في هكذا شأن، غير أن هذا لا يعني عدم قدرة إيران في الرد على أية حرب تشنها الولايات المتحدة.

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