2019/09/29 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تحذر من 'انعكاسات سلبية' لرفض عبد المهدي العدول عن قرار احالة الساعدي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تحذر من 'انعكاسات سلبية' لرفض عبد المهدي العدول عن قرار احالة الساعدي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).