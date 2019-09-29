إدراج موضوع تحديات العراق المائية والبصرة خصوصاً باعمال مؤتمر الاسبوع العالمي للمياه

2019/09/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن إدراج موضوع تحديات العراق المائية وخصوصا البصرة في مؤتمر الاسبوع العالمي للمياه الذي سيعقد في امستردام في تشرين الثاني المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "سفارة العراق في لاهاي، ومتابعة للقاءات سابقة وما تمخض عنها من استجابة لطلب السفارة المتضمن ادراج موضوع تحديات العراق المائية والبصرة خصوصاً في مؤتمر الاسبوع العالمي للمياه AIWW، الذي سيعقد في مدينة امستردام بداية شهر تشرين الثاني المقبل، استقبل السفير هشام العلوي يوم الخميس الماضي Sabrina Doetjes مسؤولة ملف الشرق الاوسط في مؤسسة شراكة المياه الهولندية، وEle Jan Saaf، مدير شركة SaafConsult BV، لاستشارات المياه والبيئة، ومدير الجلسة الخاصة بالعراق".

واضافت "في بداية اللقاء تم استعراض الخطوات اللاحقة، وآلية ادارة الجلسة، والاوقات التي ستخصص لمناقشة موضوع التحديات المائية في العراق، حيث اكد السفير رغبة السفارة في استثمار الفعاليات التي تعقد في ساحة عمل البعثة، وإيصال صوت العراق من خلالها وان يكون حاضراً فيها".

وتابعت "قدم السفير بعض المقترحات التي من شأنها ان تساهم في انجاح الجلسة، والوصول الى الاهداف المبتغاة"، مبينة "بدورهم اعرب كل من Doetjes، وSaaf، عن دعمهم للمبادرات التي تقدمها السفارة، لاسيما المقترحات التي تقدم به سعادته، فضلاً عن المقترح بشأن ادراج موضوع تحديات العراق المائية والبصرة خصوصاً في فقرات برامج مؤتمر الاسبوع العالمي للمياه".

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