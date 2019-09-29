العمل تطلق وجبة جديدة من رواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات

2019/09/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن اطلاق وجبة جديدة من راتب الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم اطلاق أسماء الوجبة الخامسة من الأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات ممن هي دون خط الفقر والتي سبق وان تقدمت الى الشمول منذ عام ٢٠١٦".

واضافت ان " اعداد الاسر المشمولة توزعت حسب المحافظات، الانبار (٤٦٨٧)، والبصرة (١٢٨٥)، والديوانية (٩٨٧)، والمثنى (٣٨٠٠)، والنجف (٣١٧)، وبابل (٢٣٧٤)، وبغداد (٣٥٩٧)، وديالى (٧٩١١)، وذي قار (١١٩٧٨)، وصلاح الدين (٥٤٣)، وكربلاء (٥٧٨)، وكركوك (٧٠٣)، وميسان (٣٧٤٠)، ونينوى (٩١٦)، وواسط (١٣٤٨) إذ بلغ مجموع الوجبة (٤٤٧٦٤)".

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