مكتب التميمي يوضح بشأن انسحابه من قرار استجواب ثلاثة وزراء في البرلمان

2019/09/29 | 16:14

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى عضو مجلس النواب رياض عباس التميمي، اليوم الأحد، "انسحابه" من استجواب وزراء الزراعة والاتصالات والنقل في البرلمان، فيما أشار إلى تعرض حسابه على موقع فيسبوك للاختراق وبث "اخبار كاذبة" عبره، بهذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان، إن "حساب الأخير (على موقع فيسبوك) تم اختراقه".

وأضاف البيان، أن "كل ما نشر عن اخبار حول انسحاب النائب رياض التميمي من استجواب وزراء الزراعة والاتصالات والنقل، هي إشاعة كاذبة وغير صحيحة".

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