الجبير: تأريخ إيران عدواني ويجب ان تختار بين ان تكون دولة أو ثورة

2019/09/29 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، من مخاطر سياسة استرضاء إيران التي يمارسها البعض.

وأكد الجبير في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الاميركية، ان التاريخ الإيراني في الأربعين عاماً الماضية كان تاريخاً عدوانياً، وضد السعودية على وجه الخصوص، من خلال قيامها بمهاجمة سفارات السعودية، ومحاولتها تعطيل الحج، واغتيالها دبلوماسيي بلاده في عدد من البلدان، وزرع خلايا إرهابية في المملكة، وتفجيرها الخُبر عام ستة وتسعين، مبينا ان سعي البعض للتعامل مع ايران، على الرغم من ممارستها القتل، وتعطل النظام الدولي، هو استرضاء.

وأضاف الجبير، ان على إيران أن تقرر فيما إذا كانت تريد أن تكون ثورة أو دولة، فإذا كانت دولة، فيجب عليها التقيد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الأمم، واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبراً أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران، هي وقف التهدئة.

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