2019/09/29 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الأمن النيابية، الاحد، العمل على اعادة تقديم مقترح قانون اعادة المفسوخة عقودهم للتصويت عليه مرة أخرى داخل البرلمان.وقال العزاوي في بيـان تلقت وكاله المركز الخبري نسخة منه، إن “لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر وحضور اعضائها عدت اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز دورها التشريعي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تبحث إعادة التصويت على مقترح عودة المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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