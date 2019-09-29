وثيقة مسربة: مليونان دولار تكلفة زيارة “رئيس عراقي سابق” الى امريكا

2019/09/29 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وثيقة سرية، حصلت عليها “كلكامش” تكلفة مشاركة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، في الدورة 66 من اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 2011 والمنعقدة في الولايات المتحدة الامريكية.وبحسب الوثيقة، فان تغطية التكلفة للمشاركة بلغت 2 مليون دولار امريكي.

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